Посёлок Солнечное, Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM В пригороде Санкт-Петербурга в результате ДТП с маршрутным такси погиб один человек, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 3 февраля около 16:45 мск на Приморском шоссе в Курортном районе города. Водитель маршрутного такси не справился с управлением, не доезжая поселка Солнечное около 400 метров.

«В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

В свою очередь очевидцы сообщают, что маршрутка №305, следовавшая в Зеленогорск, вылетела на встречную полосу и съехала в кювет.

«Водители проезжающих мимо машин помогали приподнять автобус, чтобы помочь пострадавшему, которому придавило голову», — сообщила в группе «ДТП и ЧП СПб» одна из очевидцев.