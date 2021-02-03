Старый Оскол, Белгородская область, , 13:33 — REGNUM Проверку соблюдения санитарных норм и правил, а также мер по локализации очага инфекции проведёт прокуратура Белгородской области в Старом Осколе, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе ведомства. Там в одном из детских садов зафиксировано массовое отравление воспитанников и сотрудников.

Вспышка кишечной инфекции произошла в середине января 2021 года в муниципальном детском саду № 45 «Росинка». Лабораторные исследования показали, что возбудителями болезни стали два вируса и одна бактерия. На момент проведения эпидрасследования заболевших и носителей вирусной инфекции было не менее 60 человек — как детей, так и сотрудников дошкольного учреждения. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что очагом вспышки стал пищеблок, где нет цехового деления, резервных электроводонагревателей, электрической овощерезки для приготовления готовой овощной продукции. Само помещение нуждается в капитальном ремонте, а некоторые его стены оклеены обоями, что не позволяет проводить их влажную уборку. На основании этих материалов Старооскольский городской суд вынес решение о закрытии детского сада на 30 суток и устранении нарушений.

В региональной прокуратуре проверят соблюдение санитарных норм и правил в детском саду, качество оказания медицинской помощи заболевшим, своевременность принятия мер по локализации очага инфекции сотрудниками Роспотребнадзора и управления образования городского округа.