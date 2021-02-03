Москва, , 11:28 — REGNUM Генеральная прокуратура России направила в военный суд уголовное дело в отношении участников вооруженного мятежа в Ботлихском районе Дагестана в 1999 году. Об этом 3 февраля сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренных статьями «Участие в банде», «Бандитизм» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Уголовное дело направлено в Южный военный окружной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в августе 1999 года обвиняемые в Ботлихского районе Дагестана в составе одной из банд под руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих ВС России. В результате 33 военных погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело еще одного боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году, в результате которого погибли 84 военнослужащих шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина.

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