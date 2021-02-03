п. Тайцы, , 10:38 — REGNUM В поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области сгорел жилой дом. Под завалами спасатели нашли тела двух мужчин. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Садовой в поселке Тайцы поступило на пульт дежурного в 18:09 мск во вторник, 2 февраля. Горел частный дом на общей площади 36 кв. метров. На место происшествия прибыли дежурные смены 33 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга и 42 пожарно-спасательной части Ленинградской области (восемь человек пожарных и две единицы техники).

Как уточняет издание 47news, под завалами пожарные нашли тела двух мужчин. Один из них — 49-летний местный житель. Личность второго погибшего пока установить не удалось, предположительно, это 50-летний мужчина.