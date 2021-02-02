Строитель, Белгородская область, , 17:41 — REGNUM Перелом ноги на рабочем месте получил автослесарь в городе Строитель Белгородской области. На мужчину наехала женщина в иномарке, перепутав педали газа и тормоза, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

26-летний местный житель, работник станции технического обслуживания, пострадал летом 2020 года. По предварительным данным, 35-летняя водитель Skoda Fabia при въезде на смотровую яму перепутала педали газа и тормоза, иномарка прижала автослесаря к стене, на него также обрушилась металлическая стойка. Медики зафиксировали у мужчины перелом ноги, после долгого лечения врачи дали заключение, что здоровью работника станции причинён тяжкий вред.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают арест на срок до шести месяцев.