Москва, , 10:16 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с полицией и Росгвардией накрыли в 19 регионах 28 мастерских подпольных оружейников. Об этом 2 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что силовики пресекли преступную деятельность 43 жителей в 19 регионах, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

«Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.

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В ходе обысках были изъяты 50-мм пехотный миномёт, 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также три пулемёта, 18 автоматов «Калашникова», 45 гранат, 26 тыс. патронов, 34,5 кг пороха и тротила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Башкирии. Сотрудники силового ведомства задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил вооруженное нападение на стражей порядка.

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