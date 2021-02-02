Уагадугу, , 05:30 — REGNUM Не менее восьми человек погибли при нападении бандитов на золотодобывающий участок в Буркина-Фасо, сообщает Agence France-Presse.

По его данным, группа людей, вооруженных огнестрельным и холодным оружием, прорвалась к руднику. Они устроили перестрелку, а затем сожгли постройки в зоне золотодобычи. В результате происшествия погибли восемь человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Других подробностей произошедшего не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Мали отчитались о числе ликвидированных террористов в ходе совместного с французскими войсками наступления. По их данным, на севере Мали в ходе спецоперации были ликвидированы около 100 боевиков.

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