Ульяновск, , 04:15 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту получения 11-летним школьником закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, ребёнок был доставлен в больницу вечером 28 января 2020 года из рабочего посёлка Вешкайма, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

«Мальчик жил с пятилетним братом и матерью, которая состоит на учёте в органах профилактики в связи со злоупотреблением спиртными напитками», — говорят в следственном управлении.

По факту получения травм ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Правоохранители устанавливают обстоятельства получения травмы, проверяются условия жизни детей. В ведомстве также уточняют, что младший сын помещён в социально-реабилитационный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вешкаймском районе Ульяновской области органы власти компенсировали расходы в размере 260 тыс. рублей на лечение девочки, которая упала с заброшенного муниципального здания на кирпичные обломки. ЧП произошло в сентябре 2016 года. В настоящее время здание снесено.

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