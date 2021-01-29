Ульяновск, , 12:30 — REGNUM В Вешкаймском районе Ульяновской области органы власти компенсировали расходы на лечение девочки, которая упала с заброшенного муниципального здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверка проводилась по обращению матери малолетней. Правоохранители установили, что в сентябре 2016 года девочка, находясь в заброшенном муниципальном здании в селе Озерки, упала со второго этажа на обломки кирпича. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

В надзорном ведомстве напоминают, что собственник здания несёт ответственность за содержание имущества. В связи с этим прокурор района вышел в суд с иском о взыскании с администрации Вешкаймского района расходов на лечение и компенсацию морального вреда,.

В прокуратуре отмечают, что заявление удовлетворено, и органы власти перечислили более 260 тыс. рублей. В настоящее время здание снесено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска прокуратурой выявлены нарушения в части беспрепятственного доступа в здание недостроенной больницы. В частности, по данным правоохранителей, территория не ограждена, в оконных и дверных проёмах отсутствуют решётки, поэтому сюда могут проникнуть посторонние люди, в том числе дети.

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