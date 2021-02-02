Токио, , 03:11 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

По его данным, очаг землетрясения располагался в префектуре Тотиги на острове Хонсю. Глубина его залегания составила 10 километров. Сейсмологи оценивают интенсивность сейсмособытия в 4 балла. При этом сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Турции. По предварительным данным, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,1