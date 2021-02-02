Южно-Сахалинск, , 03:06 — REGNUM На Сахалине поезд, который следовал по маршруту №604 «Ноглики — Южно-Сахалинск» сломался в дороге. 101 пассажир, в том числе два ребёнка, не смогли во время добраться до островной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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У локомотива вышел из строя основной двигатель. Тягач отбуксировал состав до Макарова. Желающие оперативно добраться до Южно-Сахалинска пересели в автобус. Сообщается, что система отопления поезда продолжала исправно работать.

К поезду подогнали другой локомотив и состав отправился в пункт назначения — Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь 28 января при производстве маневровых работ на территории депо станции Оренбург сошла с рельсов колесная пара тепловоза ТЭМ 14. Железнодорожное полотно не повреждено. ЧП не отразилось на графике движения поездов.