Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбурге с рельсов произошёл сход тепловоза. По данному факту организована проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в ночь 28 января при производстве маневровых работ на территории депо станции Оренбург сошла с рельсов колесная пара тепловоза ТЭМ 14. Железнодорожное полотно не повреждено. ЧП не отразилось на графике движения поездов. Пострадавших нет.

В ходе проверки будет дана оценка действиям машиниста локомотива, а также техническому состоянию железнодорожных путей требованиям законодательства, отметили в прокуратуре.

Напомним, в ноябре 2020 года произошел сход локомотива на станции Черниговка. По результатам проверки прокуратура заявила, что причиной стал некачественный ремонт, произведённый на заводе. Именно это повлекло ненадлежащую работу колесной пары в период гарантийного срока.

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