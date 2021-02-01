Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Установлена причина падения витражного стекла на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге 31 января. Из-за этого происшествия на несколько часов пришлось ограничить вход на станцию. Специалисты обещают восстановить элемент вестибюля в течение месяца. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Напомним, 31 января 2021 года в 10:47 мск часть элементов витража наземного вестибюля «Чернышевской» выпала наружу, оказавшись за пределами вестибюля. В результате инцидента никто не пострадал, но вход на станцию был временно ограничен.

По словам заместителя начальника Петербургского метрополитена Дмитрия Бурина, на восстановление привычного облика вестибюля станции «красной» ветки метро потребуется около месяца — специалисты метрополитена ждут поставки стеклопакетов нужного размера.

«По предварительной причине — витражные стекла выбиты в результате создания поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле», — рассказал Дмитрий Бурин.

Он уточнил, что с 10:00 часов утра 31 января станция была закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам. Двери вестибюля были закрыты и это оказало негативное влияние, воздуху просто некуда было выходить.

«Конструктивные особенности витражей на «Чернышевской» таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу. Метрополитен уже принял дополнительные меры безопасности, витражи осмотрены и укреплены», — пояснил Бурин.

Кроме того, оперативно осмотрен еще 51 вестибюль, где есть аналогичные витражные окна. Никакой опасности для пассажиров они не представляют.

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