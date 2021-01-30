Минск, 30 января 2021, 19:48 — REGNUM Сообщения о минировании торговых центров и объектов транспорта в столице Белоруссии Минске оказались ложными, сообщили 30 января в ГУВД Мингорисполкома.
«Сапёрно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено», — говорится в телеграм-канале минской милиции.
Отмечается, что в настоящее время личность автора ложного послания устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 30 января в электронную почту Белорусской железной дороги поступило сообщение о минировании метро, ж/д вокзала, самолёта и двух торговых центров.
Отметим, 9 мая 2020 года сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии поступило сообщение о «минировании» двух торговых центров в Минске, а также двух железнодорожных вокзалов, расположенных в столице Белоруссии и Витебске.
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