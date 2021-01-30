Порт-Вила, , 08:53 — REGNUM Власти островного государства Вануату, которое находится в Тихом океане, задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что правоохранительные органы Вануату проводили рейды в своих водах с целью пресечь незаконное нахождение в них иностранных судов. 19 января патрульный катер Вануату задержал две китайские рыбацкие лодки — их экипажи подозреваются в незаконной ловле рыбы в водах Вануату. Позднее во время конвоирования судов в Порт-Вилу патрульный катер также заметил российскую яхту недалеко от города Луганвиль. На ее борту находились три гражданина России — их также задержали.

Все задержанные, в том числе и граждане России, находятся на карантине. Позднее их допросят.