Канберра, , 07:30 — REGNUM Экипаж российской яхты «Милонга», совершающей кругосветное путешествие, отправился на карантин по требованию властей Вануату. Об этом 30 января сообщили журналистам в посольстве РФ в Австралии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Яхта с тремя гражданами России была задержана полицией Вануату после того, как зашла в территориальные воды этой страны, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Судно сопроводили в порт столицы республики Порт-Вилы поскольку путешественники не предупредили о своих намерениях.

В посольстве отметили, что необходимая консульская помощь гражданам России оказана, сейчас сотрудники дипломатической миссии ведут переговоры властями Вануату, чтобы те разрешили российскому судну и экипажу покинуть порт.

Вануату закрыла границы в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса. Сегодня эта страна остаётся единственной в мире, где не зарегистрировано ни одного заболевшего COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вануату опровергли первый случай заражения коронавирусом