Волжский, Волгоградская область, , 17:39 — REGNUM В жестоком обращении с дочерью подозревается жительница города Волжский Волгоградской области. Женщина ударила шестилетнюю девочку табуреткой по голове, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе регионального УМВД.

О травме головы инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних сообщила врач местной поликлиники, к которой обратилась бабушка с внучкой. В полиции выяснили, что ребёнок пострадал от своей матери — она ударила её табуреткой. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что её раздражали просьбы дочери.

Семья с 2018 года состоит на учёте как неблагополучная. Мать воспитывает двух малолетних детей одна, сейчас она не работает, злоупотребляет спиртными напитками и неоднократно избивала старшую дочь. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности, на этот раз в отношении неё возбуждено уголовное дело.