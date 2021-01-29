Ростов-на-Дону, , 15:03 — REGNUM В Ростовской области утром 29 января произошло два ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Так, примерно в 8:00 мск в Константиновском районе на участке автодороги Шахты — Цимлянск водитель Daewoo Nexia, предположительно, по пути из Усть-Донецка в Константиновск выехал на повороте на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Mercedes Atego. Водитель легкового автомобиля погиб.

В 8:40 мск в Верхнедонском районе на участке автодороги Казанская — Шумилинская — Раскольный — граница с Волгоградской областью — подъезд к хутору Песковатская Лопатина водитель ВАЗ 21 103 съехал в правый резерв дороги и столкнулся с деревом. В автомобиле находились три человека. В результате аварии погиб пассажир.

Дорожная полиция восстанавливает полную картину всех ДТП.