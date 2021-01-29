Иваново, , 14:59 — REGNUM Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружили в городе Иваново. В убийстве подозревают местного жителя, который поссорился с потерпевшим, напал на него, а затем вывез тело на санках, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Погибший 1967 года рождения был завёрнут в простынь и полиэтиленовый пакет. Оперативники установили личность предполагаемого убийцы, задержали его и предъявили обвинение. По версии следствия, мужчины поссорились ещё на новогодних праздниках. Злоумышленник напал на знакомого с кухонным ножом, а после убийства тело ещё несколько дней пролежало в квартире. Подозреваемый взял у соседнего дома детские санки, погрузил на них погибшего и вывез к гаражам.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключён под стражу.