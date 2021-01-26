Ульяновск, , 14:38 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска выявлены нарушения градостроительного закона в части беспрепятственного доступа в здание недостроенной больницы. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Недостроенное здание площадью более 1,2 тыс. кв. метров расположено на улице Кирова и представляет собой «унифицированный палатный корпус № 2 с пристроем физиотерапевтического отделения». Он находится в частной собственности. В ходе проверки надзорное ведомство выявило грубые нарушения.

В прокуратуре отмечают, что администрацией коммерческой структуры, на которую возложены обязанности по содержанию объекта, не решён вопрос о «консервации либо демонтаже конструкций». С учётом того, что здание находится в месте массового пребывания людей, а территория не ограждена, в оконных и дверных проёмах отсутствуют решётки, сюда могут проникнуть посторонние люди, в том числе дети.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании коммерческой структуры «законсервировать» здание и принять соответствующие меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд удовлетворил требование прокуратуры о консервации недостроенного объекта на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. Строительство объекта прекратилось десять лет назад.

Также в Ульяновске удалось добиться решения о сносе долгостроя, который располагается в Новом городе между гимназией № 79 и школой № 81. Решается вопрос о дальнейшем использовании земельного участка.