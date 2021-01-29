Южно-Сахалинск, , 10:47 — REGNUM На Сахалине в заливе Анива в районе села 3-я Падь от берега оторвало льдину с четырьмя рыбаками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС льдину уносит в открытое море.

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К месту происшествия выехали спасатели Корсаковского ПСО. В готовности находятся спасатели Сахалина и судно на воздушной подушке «Хивус».

20 января на Сахалине проводили операцию по спасению восьми рыбаков, которые оказали на оторвавшейся от берега льдине. Людей спасли с помощью вертолёта. Никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Мичуринское Хабаровского края 28 января на реке Амур ушёл под лёд экскаватор, водитель спастись не смог.