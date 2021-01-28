Хабаровск, , 08:22 — REGNUM В районе села Мичуринское Хабаровского края 28 января на реке Амур ушёл под лёд экскаватор, водитель спастись не смог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе в региональном МЧС.

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Водолазы-спасатели и инспектора отделения ГИМС прибыли на место происшествия в районе 16 лодочной станции. Трагедия случилась утром — при проведении дноуглубительных работ на береговой части пристани при выемке грунта экскаватор под тяжестью веса съехал вниз и завалился на бок. В кабине был водитель.

Специалисты приступили к поискам погибшего. Все обстоятельства случившегося в ходе проверки установят сотрудники следственных органов и транспортной прокуратуры.

С начала зимы это уже четвёртый случай провала техники под лёд в Хабаровском крае. Три из них произошли на реках в местах необорудованных ледовых переправ.

«Ледовый покров на реках неравномерен. Вместе с участками толстого льда рядом могут находиться майны и промоины, где его вообще нет либо он крайне тонок. Такие опасные места при передвижении на машине легко не заметить. Поэтому выезжать на лёд вне оборудованных ледовых переправ опасно», — сказали в спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае произошло ЧП на одном из водоемов — под лед провалился ребёнок десяти лет. Спасти мальчика не удалось.