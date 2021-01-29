Мапуту, , 09:46 — REGNUM Жителей Мозамбика предупредили, что ещё более 30 000 человек могут пострадать от наводнения в ближайшие 48 часов в пяти районах южной провинции Газа. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление представителя Национального института по борьбе со стихийными бедствиями (INGRD).

В соответствии с заявлением, наводнение может произойти из-за переполнения рек Лимпопо и Шингведзи, но фоне сильных дождей, вызванных циклоном «Элоиза».

В соответствии с данными INGRD, жители районов Чокве, Гуйя, Чибуто, Ксай-Ксай и Лимпопо находятся в группе риска.

Предстатель INGRD Мануэль Макслейе предупредил жителей этих районов покинуть регион ради собственной безопасности.

Циклон «Элоиза» вызвал наводнения в некоторых районах Мозамбика, и официальные лица заявили, что десятки человек погибли, сообщают местные СМИ.

Циклон затронул также несколько других южноафриканских стран, включая Зимбабве.

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