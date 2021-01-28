Неаполь, Италия, , 21:49 — REGNUM Сотрудники Финансовой гвардии Италии в четверг, 28 января, провели в Неаполе серию задержаний граждан, подозреваемых в мафиозной деятельности.

К проведению спецоперации были привлечены более 500 сотрудников. У задержанных были изъяты ценности га общую сумму более 1 млн евро.

Отмечается, что некоторые из подозреваемых ранее обращались в государственные органы за получением так называемого «пособия по гражданству» (которое вправе получать все граждане страны, чей доход ниже 780 евро в месяц).