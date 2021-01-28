Воронеж, , 16:46 — REGNUM В Воронеже 25 января в помещении офиса на ул. 20-летия ВЛКСМ города Воронежа нашли тело 43-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями криминального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ п региону.

По предварительным данным, утром 25 января в офис строительной фирмы пришел 37-летний мужчина, который в результате возникшего конфликта напал на 43-летнюю сотрудницу фирмы и несколько раз ударил ножом в шею. Женщина скончалась на месте, преступник убежал.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Допрашиваются свидетели, следователи собирают доказательственную базу.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.