Баменда, , 11:06 — REGNUM Разгневанные жители города Баменда, столицы северо-западного региона Камеруна, провели акцию протеста после того, как в воскресенье, 24 января, во время армейской спецоперации были убиты четверо подростков. Об этом сообщает BBC Africa.

Некоторые жители несли гроб с телом одной из жертв во время акции протеста во вторник, 26 января.

«Эти убийства — чистый террор», — сказал дядя одной из жертв на условиях анонимности из соображений безопасности.

Правозащитница Фру Авах назвала эти убийства «бессовестными».

»Хуже всего то, что это не дети, попавшие под перекрестный огонь между сепаратистами и военными… что-то происходит, а затем армия врывается и расстреливает население», — сказала Фру.

Власти никак не отреагировали на последние убийства, которые произошли примерно через две недели после очередного армейского рейда, унесшего жизни 10 человек, в основном молодых мужчин, детей и женщин.

Правительство борется с сепаратистскими боевиками с 2016 года в англоязычных северо-западных и юго-западных регионах Камеруна.