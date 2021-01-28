Пенза, , 10:05 — REGNUM В Пензе проводится доследственная проверка на основании сведений, распространенных в СМИ, о травмировании малолетней девочки в результате падения фрагмента наледи с высоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службу СУ СКР по Пензенской области.

Из средств массовой информации 27 января стало известно, что 8-летняя девочка получила травмы после падения с высоты на нее фрагмента наледи около многоквартирного дома в микрорайоне ГПЗ (Государственный подшипниковый завод) в Пензе. Следствием установлено, что происшествие произошло на улице Антонова.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в лечебное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет. Проводится комплекс мероприятий по установке всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следователи примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в Казани только за 24 января из-за упавшего с крыш льда пострадали три человека. Так, на 17-летнего подростка упала с крыши дома сосулька. Он получил сотрясение головного мозга средней степени тяжести. 53-летней женщине упавший снег сломал ключицу. Ушиб носа получил из-за упавшего льда с крыши 61-летний мужчина.

Читайте также: В Казани из-за схода снега и льда с крыш пострадали три человека