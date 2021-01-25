Казань, , 10:54 — REGNUM В Казани только за один день из-за упавшего с крыш льда пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РТ.

Несчастные случаи произошли 24 января. Все пострадавшие обратились за помощью к врачам. Так, на 17-летнего подростка упала с крыши дома сосулька. Он получил сотрясение головного мозга средней степени тяжести. 53-летней женщине упавший снег сломал ключицу. Ушиб носа получил из-за упавшего льда с крыши 61-летний мужчина.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 23 января в результате падения льда с крыши жилого дома погиб 11-летний мальчик. Организована доследственная проверка.

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