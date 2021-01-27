Орлеан, Франция, , 18:46 — REGNUM В пригороде французского Орлеана скончался младенец, ранее оставленный родителями на пороге дома их соседей. Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, ребенок был обнаружен обнаженным и неподвижным. До приезда скорой помощи соседи пытались помочь младенцу, но эти усилия не спасли жизнь ребенка, вскоре скончавшегося в больнице.

Полиция города Орлеан уже арестовала мать мальчика и его отчима и начала расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском городе Монпелье неизвестный попытался поджечь церковь Святого Павла после того, как нанес внутри здания оскорбления в отношении Иисуса Христа.

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