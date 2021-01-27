Брянск, , 18:26 — REGNUM Партию анаболиков обнаружили сотрудники Брянской таможни в международном почтовом отправлении, пришедшем в Клинцы Брянской области. Получателя посылки задержали, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе ведомства.

В посылке находились 20 ампул, содержащих тестостерон, два флакона с тренболоном и 300 таблеток, в состав которых входит станозолол. Общая масса сильнодействующих веществ составила более 60 грамм.

«Мужчина пояснил, что в посылке из Республики Беларусь должны находиться анаболические стероиды, которые он заказал для себя в интернете. Они ему необходимы, так как он занимается пауэрлифтингом», — рассказал заместитель начальника таможни Сергей Шульгин.

Возбуждено уголовное дело. Санкция стать предусматривает до семи лет лишения свободы.