Ульяновск, , 08:56 — REGNUM В Теренгульском районе Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в гибели человека. Правоохранители полагают, что причиной расправы стала месть, сообщает региональная прокуратура.

Разбирательства начались после того, как 13 июля 2020 года в Теренгульском районе в больницу был доставлен мужчина с тяжёлой травмой головы и другими телесными повреждениями. Врачам не удалось его спасти: пострадавший скончался через месяц после избиения.

Правоохранители в ходе следствия установили, что накануне ночью у потерпевшего в одном из сельских населённых пунктов произошел конфликт с безработным знакомым, который «из мести нанес жертве руками несколько ударов руками по различным частям тела».

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Решением суда ему назначено девять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, которого обвинили в двойном убийстве. Правоохранители считают, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс удары ножом двум своим знакомым, с которыми распивал спиртное. Раны оказались смертельными.

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