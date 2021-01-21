Ульяновск, , 15:36 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в двойном убийстве. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство произошло 8 ноября 2020 года в региональной столице. По данным ведомства, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в административно-хозяйственном помещении на улице Оренбургской нанёс удары ножом двум своим знакомым, с которыми распивал спиртное. Раны оказались смертельными, жертвы умерли на месте преступления.

Фигурант уголовного дела арестован.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет в ближайшее время направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Железнодорожном районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело о попытке убийства продавщицы магазина, которое было совершено 6 сентября 2020 года. Пострадавшую женщину с колото-резаными ранениями обнаружили в торговом зале.

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