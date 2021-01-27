Владивосток, , 08:56 — REGNUM В полицию Владивостока 27 января с 8:00 и до 14:00 по местному времени поступило 46 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Практически все ДТП связаны с выпавшим снегом. Пострадавший — один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В связи со ложной обстановкой на дорогах и гололедицей, было ограничено движение большегрузов по участку автодороги Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл. Кроме того, перекрыто движение для всех видов транспорта по улице Капитана Шефнера. По центральным улицам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации ГИБДД, во Владивостоке 27 января произошло ДТП с участием троллейбуса в районе улицы Русской — на перекрестке в районе клинической больницы №2.