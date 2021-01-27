Владивосток, , 05:19 — REGNUM Во Владивостоке вновь случился коллапс — дождь, переходящий в снег, и мороз образовали гололёд. Пресс-службы городской и краевой администраций отчитались о круглосуточной очистке дорог, посыпке реагентами. При этом соцсети заполнили видео и фото многочисленных ДТП и километровых пробок, которые оценивают в десять баллов. Сложная ситуация и с общественным транспортом — водители вынуждены высаживать пассажиров — ехать по ледяным дорогам невозможно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ГИБДД, в краевой столице 27 января произошло ДТП с участием троллейбуса в районе улицы Русской — на перекрестке в районе клинической больницы №2.

Установлено, что троллейбус, двигавшийся в направлении улицы Русской, совершил столкновение с четырьмя машинами. Пассажиров в троллейбусе не было.

В результате ДТП пострадал водитель троллейбуса. Движение транспорта на месте регулирует наряд дорожно-патрульной службы.

Утром 27 января в полиции было зарегистрировано уже девять автоаварий, повреждения получили 19 автомобилей.

Между тем синоптики прогнозируют очередной снежный циклон, который будет сильнее нынешнего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января дорожные службы Приморья приступили к расчистке, как только начался снег.

«В координационный центр каждые два часа направляется информация о ситуации на дорогах, о количестве техники и запасах противогололедных материалов. Проезд обеспечен ко всем населённым пунктам края. Материалов достаточно», — отметили в «Примавтодоре».