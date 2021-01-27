Владивосток, , 06:58 — REGNUM Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении посредницы, которая передавала взятки директору «Приморского океанариума», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В ходе следствия было установлено, что 30 марта 2020 года директор «Приморского океанариума» получил через обвиняемую от предпринимателя два млн рублей в качестве взятки за подписание актов приёмки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума.

Такую же сумму, но уже 8 июля 2020 года, директор получил за аналогичные действия от посредника. Сотрудники ФСБ задержали фигурантов уголовного дела по горячим следам.

Выяснилось, что обвиняемая сама предложила быть посредником между директором океанариума и руководителем коммерческой компании, которая должна была выполнять работы по обслуживанию океанариум Два млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, расследование уголовного дела в отношении директора океанариума также завершено, обвиняемый знакомится с материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге осуждена бывшая замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Женщину 1980 года рождения признали виновной в получении взятки.