Екатеринбург, , 20:02 — REGNUM В Екатеринбурге осуждена бывшая замруководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Женщину 1980 года рождения признали виновной в получении взятки, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, она получила от гендиректора одной из коммерческих структур 1,7 млн рублей. Взамен от неё ожидали действий и бездействия в пользу этого юрлица. Деньги были переданы через посредников.

Посредники и гендиректор избежали уголовной ответственности, так как активно способствовали раскрытию преступления. А вот экс-чиновнице суд назначил восемь лет колонии. Исполнение наказания отсрочено до достижения её ребёнком возраста 14 лет.