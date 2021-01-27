Южно-Сахалинск, 27 января 2021, 05:23 — REGNUM В Южно-Сахалинске на перекрёстке улицы Пограничной и проспекта Мира произошло столкновение пожарной автоцистерны с легковым автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
Читайте также: В Челябинске маршрутка наехала на санки с двухлетней девочкой
Пожарный автомобиль ехал с включенными спецсигналами на тактические занятия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сообщается, что пострадавших нет. Местные СМИ пишут, что иномарка получила в результате аварии серьёзные повреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске микроавтобус наехал на женщину и её двухлетнюю дочь, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.