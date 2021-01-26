Челябинск, , 11:54 — REGNUM В Челябинске микроавтобус наехал на женщину и её двухлетнюю дочь, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл на улице 40-летия Победы. Девочка была в санках. На её одежде ярких цветов находились светоотражающие элементы. Тем не менее водитель допустил наезд на женщину и ребёнка.

Девочка на санках оказалась под автобусом, но выжила. Её мать получила переломы и была госпитализирована.

Как пишет 74.ru, пешеходный переход в этом месте опасный. Местные жители ранее просили чиновников установить там светофор, но, по их словам, понимания не нашли.

Тем временем полиция ведёт проверку по факту ДТП.