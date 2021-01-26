Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге во время семейной ссоры солисту оперной труппы Государственного Мариинского театра его жена нанесла несколько ножевых ранений. Об этом 26 января сообщил телеканалу «78» источник в правоохранительных органах.

Мариинский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате семейной ссоры пострадал 38-летний мужчина, солист оперы Мариинского театра. Несмотря на полученные раны он сам обратился в полицию и попросил привлечь к ответственности супругу, которая ночью 25 января в квартире дома № 48/2 на набережной реки Пряжки несколько раз ударила его ножом и угрожала убить.

«Мужчина получил удары в предплечье левой руки, локоть правой руки и область спины. Угрозы солист Мариинского театра воспринял реально. Проводится проверка», — отмечает источник.