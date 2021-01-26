Хабаровск, , 06:12 — REGNUM В Хабаровский край 26 января пришел снежный циклон, с сильным ветром — спасатели предупреждают о возможных ЧС. На утро никаких происшествий в регионе не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Снег сейчас идёт повсеместно, но все междугородние трассы открыты для проезда, скоплений транспорта нет, авиа‑ и железнодорожное сообщение осуществляется по расписанию. Аварий на объектах ТЭК и ЖКХ не зафиксировано. В настоящий момент главная проблема — расчистка автодорог», — пояснили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

На очистку краевых и межмуниципальных трасс направлено 39 единиц, десять из которых работают в Хабаровском районе. Очистка проводится круглосуточно.

По прогнозу синоптиков, циклон в Хабаровском крае продлится до 27 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный снег, температура воздуха — 33… — 29 °C.