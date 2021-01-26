Владивосток, , 05:24 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено первое уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба по последствиям ледяного шторма в ноябре 2020 года в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

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«Прокуратура Владивостока провела проверку по факту аварийного обрушения двух опор линий электропередач в период ЧС, возникшей в результате осадков в виде дождя и снега», — пояснили в надзорном ведомстве.

Установлено, что из-за обрушения опор жители Первомайского района Владивостока длительное время оставались без электроснабжения и коммунальных услуг. Для устранения аварийной ситуации привлечены силы, средства и материальные ресурсы, в том числе из бюджета городского округа.

По мнению следователей, такая ситуация стала возможной в результате ненадлежащего контроля за техническим состоянием линейного объекта со стороны должностных лиц филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», непринятия мер по замене и модернизации устаревшего оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года на Приморье обрушился ледяной циклон. Такой аномальной погоды и явлений, как в эти дни, с 18 по 21 ноября, в крае не наблюдалось 30 лет — метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм.

Без света, воды и тепла оставалась большая часть жителей Владивостока, практически весь Артёмовский городской округ, Уссурийский район и многие другие муниципалитеты.