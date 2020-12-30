Валерия Иванова, 30 декабря 2020, 08:55 — REGNUM Истощённые морально и материально борьбой с коронавирусом приморцы 17 ноября 2020 года получили от МЧС и синоптиков извещение о надвигающемся ледяном циклоне — было объявлено штормовое предупреждение. Жители Приморья, привыкшие к аномальной погоде, ожидали разгула стихии, но реальность оказалась непредсказуемой. В эти дни регион завалило снегом, который был обильно полит дождём. Морозы превратили край в сплошной каток, деревья, различные конструкции сковал крепкий лёд. Оперативный штаб ввёл режим ЧС регионального масштаба. Позже создали правительственную рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя.

Ледяной дождь
Ледяной дождь

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Без света, тепла и воды

Такой аномальной погоды и явлений, как в эти дни, с 18 по 21 ноября, в Приморье не наблюдалось 30 лет: метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм.

В течение двух недель все краевые и муниципальные службы, спасатели и волонтёры работали круглосуточно на пределе сил и возможностей. Без света, воды и тепла осталась большая часть жителей Владивостока, практически весь Артёмовский городской округ, Уссурийский район и многие другие муниципалитеты.

После ледяной стихии без света остались 67 социально значимых объектов, порядка 190 тыс. человек в более чем 17 220 домах в 73 населённых пунктах в 15 районах: Артемовском, Владивостоком, Уссурийском, ЗАТО Фокино, Большом Камне, Хасанском, Яковлевском, Шкотовском, Надеждинском, Михайловском, Черниговском, Партизанском, Ханкайском, Хорольском, Анучинском. Особенно серьёзной была ситуация в частном секторе.

Восстановление ЛЭП после ледяного дождя в Приморье
Восстановление ЛЭП после ледяного дождя в Приморье
25.mchs.gov.ru

В первые дни в ликвидации аварий на электросетях было задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад, а также 157 единиц техники.

За шесть дней энергетики восстановили работу 25 линий электропередачи 35−110 кВ и 28 подстанций 35−110 кВ. Электроснабжение было восстановлено более чем у 100 тыс. приморцев.

Из резервного фонда правительства Приморья на ликвидацию ЧС было выделено более 300 млн рублей. Кроме того, ущерб энергетических компаний края составил более 600 млн рублей.

И если свет и тепло во все пострадавшие дома вернулись полностью 4 декабря, то телевидение и интернет до сих пор есть не у всех — восстановительные работы продолжаются.

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Героизм в мирное время

Всю страну облетели видеокадры героической работы промышленных альпинистов, которые несколько дней на высоте до 300 метров очищали лёд с вант Русского моста, который был закрыт для проезда.

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Всего для очистки моста было привлечено 25 альпинистов, включая 14 из Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

«На вас смотрела вся страна, как вы работаете ради того, чтобы открыть движение на Русский остров. 54 километра в общей сложности вы прошли, если сложить всю длину 168 вант. Вы настоящие герои, которые 16 дней с утра до вечера чистили мост. Приморье гордится вами», — сказал губернатор Олег Кожемяко альпинистам, когда они закончили работу.

Олег Кожемяко
Олег Кожемяко
Primorsky.ru

В соцсетях приморцы делились информацией о ситуации, кто-то предлагал посильную помощь, кто-то просто раздавал горячий чай, делился продуктами питания, теплой одеждой, газовыми плитками.

Для обеспечения пострадавших жителей региона предметами первой необходимости МЧС России развернуло 30 пунктов обогрева и питания, выделило 31 резервный источник питания и 16 тепловых пушек.

Многие регионы Дальнего Востока не остались в стороне — в Приморье отправляли дизель-генераторы, гуманитарную помощь.

В районах края, которые сильно пострадали от ледяного дождя, где сразу не было восстановлено энергоснабжение, по поручению губернатора детей кормили в школах бесплатно.

Общепит Владивостока в той или иной форме поддерживал горожан. Торговые сети выезжали на остров Русский с автолавками.

Ливадийский ремонтно-судостроительный завод безвозмездно изготовил и передал 500 насадок для обколки льда.

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Лесники сделали и отдали 1400 черенков для лопат и ледорубов. Кроме того, лесозаготовительные компании отправили бригады профессиональных лесорубов для работ по очистке линий электропередач на острове Русский от поваленных деревьев. 12 бензопил и два портативных электрогенератора передал торговый центр «Леруа Мерлен».

Уборка поваленных деревьев
Уборка поваленных деревьев
25.mchs.gov.ru

Потери, жертвы и ущерб

Восстановительные работы не прерывались, и всё равно на 26 ноября в Артёме, Владивостоке, Фокино, Хасанском районе были обесточены 44 котельных в семи населённых пунктах — без теплоснабжения оставались 48 160 человек в 618 домах. Без водоснабжения — более 221 200 жителей, около 15 тыс. домов во Владивостоке и Артёме.

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В Приморье появляются первые жертвы разгула стихии — во Владивостоке на припаркованный у подъезда автомобиль упала бетонная плита с крыши многоэтажного дома, хозяин иномарки в этот момент чистил стекло от снега. Успел чудом спастись. Падающие столбы и деревья повредили немало автотранспорта, конструкций и подпорных стен.

До 80% кустарников и деревьев уничтожено и пострадало от ледяного шторма. Было повалено несколько тысяч деревьев, повреждены почти 100 км линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя.

Многие пользователи соцсетей возмущались тем, что Кремль слишком долго шёл к тому, чтобы отреагировать на ситуацию со стихийным бедствием в Приморском крае. Граждане призвали подключить к ликвидации последствий шторма Вооружённые силы России.

Борт МЧС прибыл в Хабаровск для оказания помощи приморским спасателям в ликвидации последствий ледяного дождя
Борт МЧС прибыл в Хабаровск для оказания помощи приморским спасателям в ликвидации последствий ледяного дождя
25.mchs.gov.ru

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«Город выглядит как после бомбежки, никто не убирает поваленные деревья, родители с детьми идут по дороге. Отопления нет. Город без хозяина. Это всё неделю продолжается», — писали в соцсетях владивостокцы.

Жизнедеятельность Владивостока была практически парализована.

На данный момент власти Приморья называют предварительный ущерб от разгула стихии — пока более чем один миллиард рублей. Окончательная сумма станет известна уже в январе.

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Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 9 декабря сказал, что Приморье столкнулось с особо опасным природным явлением, при котором рассчитать все риски в работе системы энергообеспечения невозможно — совместные меры ведомств необходимы для разработки механизма быстрого реагирования при ЧС.

«Хочу сказать, что точно есть, что менять с точки зрения регламента, всего механизма предоставления людям помощи — всё можно делать быстрее. Что касается восстановления лесов и лесопарковых зон, то тут тоже предстоит большая работа. Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность. Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь», — сказал Трутнев.