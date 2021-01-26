Порт-Морсби, , 02:06 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 135 километрах к юго-западу от города Кокопо. Он залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинени. Очаг сейсмособытия находился в 24 километрах от города Кокопо на глубине 100 километров. Пострадавших не было.