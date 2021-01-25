Могадишо, , 10:37 — REGNUM Вооруженные силы Уганды в составе миротворческих сил в Сомали убили 189 связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков группировки «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление вооруженных сил Уганды.

Угандийские войска входят в состав миротворческой миссии Африканского союза в Сомали, целью которой является поддержка центрального правительства и прекращение усилий «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по его свержению.

В заявлении Народных сил обороны Уганды (НСОУ) сообщалось, что в пятницу, 22 января, был совершен налет на укрытия «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревнях Сигаале, Адимоле и Кайтой, расположенных чуть более чем в 100 км к юго-западу от столицы страны, Могадишо.

«Военные ликвидировали 189 боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и уничтожили ряд военной техники и предметов, использовавшихся при терактах», — сказали в НСОУ.