Белгород, , 10:14 — REGNUM Восьмилетний мальчик провалился под лёд 24 января в Белгороде. Очевидцы вытащили ребёнка, но он скончался по дороге в больницу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мальчик днём отправился на прогулку и самостоятельно вышел на лёд Северского Донца в районе улицы Волчанской. Через некоторое время рыбаки услышали крики о помощи. Очевидцы достали ребёнка из воды, передали бригаде скорой помощи, однако по дороге в больницу мальчик скончался.

По факту гибели ребёнка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.