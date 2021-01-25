Далянь, Китай, , 07:12 — REGNUM Восемь человек получили ранения, трое пропали без вести в результате взрыва газопровода на северо-востоке Китая, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Взрыв произошел примерно в 6:00 по местному времени 25 января близ жилого сообщества района Цзиньчжоу портового города Далянь провинции Ляонин. Раненые были доставлены в больницу. Они получили ранения колотым оконным стеклом.

Пожар разгорелся на месте взрыва. Предварительное расследование показало, что причиной взрыва послужила утечка природного газа в газопроводе. Расследование продолжается, информация уточняется.