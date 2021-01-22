Копенгаген, , 17:59 — REGNUM Семь с половиной сотен контейнеров датского судна компании Moeller-Maersk A/S пошли ко дну из-за шторма, сообщили 22 января в пресс-службе логистического предприятия.

Шторм застиг судно в Тихом океане — по пути из китайского порта Сямынь в американский Лос-Анджелес. Инцидент произошёл 16 января. Компания объявила, что занимается оценкой потерянного груза и расследованием случившегося.

Отметим, что судно, потерявшее 750 контейнеров, способно перевозить свыше 13 тысяч контейнеров.

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