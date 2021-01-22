Джуба, , 14:51 — REGNUM Глава вооруженных сил Южного Судана направил группу для расследования убийств мирных жителей в Палоче, городе недалеко от нефтяных месторождений в штате Верхний Нил. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на репортажи местных СМИ.

Семь человек были застрелены неизвестными вооруженными людьми, когда они спали в своих домах.

Палоч — оживленный город благодаря развитой нефтяной промышленности, в нем проживает много иностранных граждан.

Многие винят в случившемся отсутствие правопорядка и контроля властней в Верхнем Ниле, крупнейшем нефтедобывающем штате Южного Судана.

Соглашение о разделе власти — часть прошлогоднего мирного соглашения, направленного на прекращение шестилетней гражданской войны, предполагает, что партия вице-президента Риека Мачара получит право избирать губернатора Верхнего Нила.

Однако президент Южного Судана Сальва Киир отказался ранее назначить кандидата от Мачара генерала Джонсона Олони Табо на вышеуказанный пост.