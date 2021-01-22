Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 12:06 — REGNUM В Казахстане выявили причины гибели четырех человек на подземном руднике «Весенний Аралчинский» в Актюбинской области, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

Комиссия министерства установила, что несчастный случай на взрывных работах произошел из-за грубой неосторожности работников, нарушения правил безопасности и охраны труда работодателем, а также из-за плохой организации производства.

Напомним, 30 декабря 2020 года в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана произошел несчастный случай. При проведении взрывных работ на шахте «Весеннеяя Аралчинская» погибли четыре работника ТОО «Актюбинская медная компания».

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