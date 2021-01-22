Чебоксары, , 08:44 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из школ. Его обвинили в присвоении бензина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

В ведомстве полагают, что с января 2017 года по март 2020 года фигурант уголовного дела систематически присваивал и использовал для личных нужд бензин, предназначенный для заправки школьного автобуса. По оценке следствия, было присвоено 1,46 тыс. литров бензина, ущерб оценивается в 59 тысяч рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Дело ушло в районный суд.

По данному факту в администрацию Шемуршинского района внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшему директору школы, которого обвиняли в присвоении части премий сотрудников. По данным следствия, было получено свыше 400 тыс. рублей. В декабре 2020 года суд назначил ему 70 тыс. рублей штрафа, на тот момент приговор не вступил в законную силу.

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